Un vol à main armé est survenu, ce mardi soir, au Proxy sur la place des Wallons à Louvain-la-Neuve. Vers 20h20, deux auteurs ont pénétré dans le magasin. L'un d'eux a menacé la caissière à l’aide d’un couteau et s'est fait remettre le contenu de la caisse. Tandis que le deuxième auteur a volé des cigarettes et de l’alcool. Ils sont partis avec une somme d’argent encore indéterminée, des paquets de cigarettes et des bouteilles d’alcool. Ils ont pris la fuite à pied. Personne n’a été blessé mais la caissière est fortement choquée. Une enquête est en cours pour tenter d’identifier les individus.