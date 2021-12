Coup de tonnerre en cette fin d’année à Lasne. L’actuelle présidente du CPAS, Brigitte Defalque, a préféré annoncer sa démission presque immédiate. Car l’ancienne bourgmestre de Lasne (entre 2000 et 2012) et présidente du CPAS depuis 2012 quittera ses fonctions le 31 décembre. Une décision prise clairement à contrecœur.

" Je ne suis tout simplement plus en phase avec certains conseillers au CPAS, avec lesquels un conflit existe depuis le début du mandat actuel. Un conflit et des tensions qui se sont poursuivis et aggravés et qui ne me permettent tout simplement plus de travailler sereinement , explique Brigitte Defalque. Alors, cette décision n’a pas été facile à prendre, loin de là, ce n’est même pas la mienne finalement, mais c’est certainement la meilleure décision qu’il y avait à prendre pour le CPAS comme pour moi. Car cette situation aurait fini par me rendre malade ."