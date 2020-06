Le maïeur, Jordan Godfriaux (Ensemble), déplore le recours introduit par Jean-Marc Aldric (DRC+)



Il y a quelques jours, le bourgmestre de Perwez recevait, à son bureau, un courrier du ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville, Pierre-Yves Dermagne. Un courrier qui concernait le budget participatif mis à la disposition des citoyens qui vise à promouvoir et produire des projets imaginés par les citoyens eux-mêmes. Une lettre qui fait suite à un recours introduit par Jean-Marc Aldric (DRC+) et membre de l'opposition au conseil communal., explique Jean-Marc Aldric.

De ce fait, le Ministre précise que la loi sur les marchés publics devra être respectée pour mettre en œuvre le règlement. "L’échevine affirmait pourtant le contraire, tant en conseil communal que dans la presse. Cette confirmation du Ministre est rassurante, le risque financier ne sera finalement pas porté par le citoyen ou l’association." Ensuite, le Ministre demande à ce que des précisions soient apportées au règlement pour réaffirmer le fait que les associations devront être dotées d’une personnalité juridique au moment de la mise en œuvre du projet. "Il relève aussi que, ni le règlement ni le site internet communal ne le mentionne à ce jour." Le Ministre relève également qu’en l’état, le règlement ne garantit aucune représentation des conseillers de l’opposition alors que la loi l’impose explicitement. "Enfin, le Ministre confirme le fait que le Comité de sélection n’est pas habilité à suspendre un projet et à réclamer les montants liquidés. En conséquence, le Ministre se veut, tout comme le groupe DRC PluS, assez constructif en invitant à clarifier les articles problématiques dans le règlement. Une fois de plus, il faut le regretter, le Collège s’est assis sur nos propositions en janvier dernier sollicitant la clarification du règlement."





Des précisions donc à apporter que ne réfute pas du tout Jordan Godfriaux, le bourgmestre perwézien. "Jean-Marc Aldric a écrit au ministre Dermagne pour qu'il casse ce règlement. C'est son droit. Nous n'avons pas de problème avec ça et nous sommes prêts à faire des amendements mais ce qu'il demandait, c'était une modification complète du règlement." Et le Collège va bien évidemment se soumettre aux demandes du ministre. "Ce qui est étonnant, c'est que dans sa conclusion, après avoir exposé ce que nous devons changer, c'est que le ministre explique qu'au vu des éléments exposés et du fait que les manquements relevés ne justifient pas de casser le règlement et qu'il n'accède pas à cette demande. On a donc un ministre socialiste qui dit non à un ancien échevin socialiste. Concernant le fond du dossier, certaines remarques sont pertinentes et nous allons clarifier ces points. Mais il n'est pas question d'annuler le règlement."





Toujours est-il qu'avec cela, le projet a pris du retard. Beaucoup de retard. "En résumé: on a perdu six mois", déplore Jordan Godfriaux qui avait travaillé avec la fondation rurale de Wallonie dans la confection de ce budget participatif.