Le gouvernement wallon a adopté jeudi le plan mobilité et infrastructures 2020-2026 qui fait la part belle aux projets routiers du Brabant wallon avec une enveloppe d’environ 120 millions d’euros.

Parmi les projets retenus, le fameux contournement nord de Wavre dont on sait que MR et Ecolo, pourtant partenaires de majorité au gouvernement wallon, ont des visions diamétralement opposées. Le collège communal wavrien s’est toujours montré favorable à cette route de 3,5 km entre le zoning nord de Wavre et la N25 à Doiceau, tandis que les élus Ecolo la rejettent en bloc.