La crise n’épargne rien ni personne, pas même les institutions publiques. La pression sur les finances communales des différentes entités se fait d’ailleurs de plus en plus sentir. Avec des communes parfois obligées d’emprunter pour faire face à un déficit.

Rixensart de son côté ne devra pas en arriver là, mais comme pour la modification budgétaire numéro 2 de 2020, le budget 2021 présente un déficit conjoncturel à l’ordinaire. Heureusement, via le biais d’un prélèvement de 350.000 euros dans le fonds de réserve communal, la balance reste positive, à + 48.244 euros.

« On garde la tête hors de l’eau, malgré la crise qui nous impacte à hauteur d’1,5-2 millions d’euros, explique Vincent Garny, l’échevin des Finances. Même si on a des réserves, il ne faudrait pas qu’elle s’éternise car ses effets se font sentir. Toutefois, je tiens à signaler que les perspectives budgétaires à plus long terme sont meilleures. Avec un équilibre structurel qui sera maintenu pour la période 2020-2025, selon nos prévisions. »

Parmi les grandes tendances à l’ordinaire, on remarquera notamment que les dépenses de personnel (40% du budget total) sont stabilisées, alors que les frais de fonctionnement sont en hausse ; impactés par la crise, le plan de relance et la hausse du coût de traitement des déchets. Enfin, les économies réalisées au sein des dépenses de transfert (CPAS, Zone de Police et de Secours) sont contrebalancée par le plan de relance.

13 millions d’investissements

Du côté de l’extraordinaire, plus de 13 millions d’euros d’investissements ont été inscrits pour 2021. « Un programme assez ambitieux, qui se présente plutôt comme un plan pour les deux prochaines années. Mais cette stratégie est nécessaire pour qu’on puisse obtenir des subsides dans certains dossiers (rénovation de la piscine, nouveau terrain synthétique, etc.) », continue Vincent Garny.

Parmi les secteurs qui se paient la plus large part du gâteau en 2021, on pointera les traditionnels travaux d’égouttage (2,3 millions €), d’entretien des bâtiments (1 million d’euros), de mobilité (892.000 euros) ou de Sports (2,8 millions d’euros) avec la rénovation de la piscine et du hall omnisport.

« Tout ne sera pas fait en 2021, mais certains dossiers sont garantis. Comme le développement du plan cyclable, le parking et la sécurisation de la rue de La Hulpe, la modernisation du service Travaux ou les nouveaux locaux pour les mouvements de jeunesse par exemple », complète l’échevin des Finances.

Enfin, signalons que la fiscalité restera inchangée en 2021. Malgré la crise, la commune « possède suffisamment de réserves sans qu’on ne doive toucher aux impôts » a répondu Vincent Garny, interpellé par Thierry Bennert (Proximité).

Une présentation qui a presque fait l’unanimité, seul Proximité s’étant opposé à l’ordinaire comme à l’extraordinaire. Ecolo a déploré : « l’effet catalogue de bonnes intentions des investissements » et a préféré s’abstenir à l’extraordinaire. Christian Chatelle (DéFI) les a imités en pointant le peu de budget destiné au volet participatif (50.000 euros).