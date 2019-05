Le moins que l’on puisse dire, c’est que le torchon brûle entre les pompiers et leur hiérarchie. Depuis plusieurs semaines, les mouvements de grogne se multiplient et, après Wavre et Braine-l’Alleud, c’est au tour de Tubize de crier tout son désarroi face à cette situation intenable. "Nous sommes également en manque d’effectif mais le problème, c’est qu’on ne nous écoute pas" , déplore un pompier de la zone, qui préfère rester anonyme de peur de subir des représailles.

Il faut dire qu’à Tubize, peut-être encore plus qu’ailleurs, la situation est catastrophique. "La journée, ça va plus ou moins dans le sens où on est quatre en caserne, même si pour pouvoir effectuer un départ incendie la loi stipule qu’il faut au moins six hommes."

Mais c’est surtout la nuit et le week-end que le problème est criant, avec un effectif réduit à peau de chagrin. "La nuit, on est deux pour assurer un départ ambulance , continue le pompier. On compte sur le bon vouloir des volontaires pour revenir quand il le faut mais ce sont toujours les mêmes. Ils sont aussi fatigués car ils ont un autre boulot sur le côté. Quand l’équipe est en route, on ferme boutique car il n’y a plus personne à la caserne !"

Pour le moment, les hommes du feu touchent du bois dans le sens où il n’y a pas encore eu de problème lors d’interventions, mais on n’est jamais loin de la catastrophe. "L’autre fois, on est intervenus pour un incendie mais, comme il n’y avait que deux ambulanciers, ils n’ont pu qu’évacuer l’immeuble en attendant qu’une équipe de Braine-l’Alleud vienne en renfort. Ça a pris 20 minutes car ils ne savent pas voler non plus. En clair, s’il y a le feu en face de la caserne, on regarde brûler et on attend que d’autres pompiers interviennent" , conclut-il.

Une situation qui, malheureusement, tend à perdurer. Mais jusqu’à quand ? Il est temps d’agir afin d’éviter une vraie catastrophe.