L’évolution de la pandémie ne permet pas les certitudes, l’horeca redoute une catastrophe.

Au dernier conseil communal, Gaetan Thibaut (PluS) a questionné le collège sur l’organisation des festivités carnavalesques 2021. On n’y est évidemment pas encore puisque le cortège, s’il a lieu, défilera dans les rues de la cité des Aclots le 21 février. Mais pour les sociétés qui doivent préparer tout cela, et donc investir à la fois du temps et de l’argent, il est temps d’y voir clair.