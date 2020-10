C'est officiel: il n'y aura pas de marché de Noël à Tubize cette année Brabant wallon J.Br. La crise sanitaire a eu raison des festivités de Noël dans la cité du Betchard. © DR

Comme on pouvait s'y attendre, les fêtes de fin d'années vont être complètement chamboulées cette année à cause de la crise sanitaire. Du côté de Tubize, face à la montée en puissance de la pandémie, il a été décidé d'officiellement annuler le traditionnel marché de Noël. "Nous sommes conscients de la déception que cette décision peut engendrer auprès de la population, des commerçants, des associations et nous sommes tristes de ne pas pouvoir vous y rencontrer. Mais la santé de tous est et doit rester la priorité", explique le Collège communal.



Il faudra donc attendre décembre 2021, au minimum, pour revivre la féérie de Noël à Tubize.



Pour rappel, le village de Noël devait s'installer sur la place de Oisquercq cette année.



Néanmoins, comme c'est le cas depuis quelques années maintenant, des décorations lumineuses seront tout de même installées.