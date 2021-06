L’été sera, cette année encore, animé en Brabant wallon. La Province, les communes et les opérateurs culturels vont réitérer l’opération Place aux Artistes, lancée l’an dernier afin de soutenir les secteurs culturels, événementiels, touristiques et l’Horeca.

En 2020, plus de 700 000 euros ont été engagés pour répondre à 44 dossiers introduits par les 27 communes et les opérateurs culturels du Brabant wallon, a rappelé mardi le président du collège provincial Tanguy Stuckens, lors de la présentation de cette nouvelle édition. “Place aux Artistes 2020” a mobilisé plus de 800 artistes pour un total de 900 représentations ayant elles-mêmes rassemblé plus de 50 000 spectateurs.

Cette année, la Province a débloqué un budget de 350 000 euros pour répondre aux dossiers introduits par 25 communes (sur 27 que compte la province), pour un budget global de 832 000. L’effet levier est toujours d’application : chaque euro investi par la commune se verra augmenté d’un euro supplémentaire octroyé par la Province, et ce uniquement pour des dépenses en cachets d’artistes et leurs besoins en logistiques.

D’après les premières estimations, l’édition 2021 rassemblera plus de 800 artistes lors de plus de 300 représentations, à travers tout le Brabant wallon durant tout l’été. L’objectif de 2020 qui était de 250 artistes pour 50 représentations est donc largement dépassé.

“Au-delà du soutien direct à nos artistes, ce format particulier de “Place aux Artistes” casse également les codes habituels de l’accessibilité aux spectacles, a salué Tanguy Stuckens. Il permet de toucher de nouveaux publics parfois moins familiers des salles et des espaces de représentations plus traditionnels, mais d’autant plus curieux et enthousiastes. C’est désormais l’espace public mis en lumière et en valeur et ses sites souvent inattendus qui deviennent alors eux-mêmes de véritables lieux de rencontres et d’expression artistique.”

Plusieurs communes ont déjà annoncé leur programmation estivale, notamment Nivelles avec le festival Clownmania ou encore Incourt avec Songe d’une nuit à la carrière d’Opprebais. Les communes devraient communiquer les programmes, si ce n’est pas déjà fait, sur leur site dans les prochains jours.