Les restaurateurs sont furax suite à la décision du Conseil national de sécurité de fermer les restaurants durant trois semaines.



Le réveil a été difficile vendredi pour les acteurs de l’Horeca. La veille, ils apprenaient la décision du Conseil national de sécurité de fermer jusqu’au 3 avril les restaurants et les cafés, de même que les discothèques, pour tenter d’endiguer la pandémie de coronavirus.

Un coup de massue pour beaucoup de restaurateurs, y compris dans le Brabant wallon, qui se voient contraints de fermer durant trois semaines… dès samedi. "On apprend qu’on doit fermer ce vendredi soir, après le service, soit un jour avant, déplore Julien Pillet, le patron de Feuille et Couperet à Wavre. Si on nous avait prévenus un peu plus tôt, on aurait pris moins de stock. Mais non, c’est à la dernière minute et il y a pas mal de marchandises qu’on doit jeter." Le resto affichait heureusement complet ce vendredi soir.

Contrairement aux restaurants, les friteries et les snacks, dans lesquels la nourriture peut être immédiatement emportée, pourront rester ouverts. Les centres commerciaux et les magasins de première nécessité restent eux aussi accessibles.

Le restaurateur wavrien dénonce une décision disproportionnée et inéquitable. "C’est incompréhensible, c’est toujours le même secteur sur lequel on tape. Pourquoi le coronavirus se propagerait-il plus dans les restaurants que dans les centres commerciaux ? Les services à emporter des fast-foods restent ouverts mais on doit fermer. On est dans un même secteur mais on n’est pas tous sur un pied d’égalité !"

Le patron du 32 Chemin de l’Herbe à Chaumont-Gistoux se dit également choqué par cette mesure qui ne touche pas de la même manière les établissements Horeca. "Pourquoi ne fermer que les restos ? Pourquoi ne pas tout fermer ?", se demande Simon Vanden Broucke. "Vu qu’on ferme, tout le monde va se ruer sur les snacks. Mais s’il y a 25 personnes qui font la file au snack, elles ont moins de risque d’être contaminées en mangeant chez moi à midi."

Des pertes de estimées à environ 3 000 euros

Outre les pertes importantes de marchandises, estimées à environ 3 000 euros au resto chaumontois, les restaurateurs pointent une série de frais fixes qui continuent à tomber. Même s’il est question de reporter le paiement de la TVA et des cotisations sociales, il faut payer le loyer, les éventuels crédits… Sans parler du manque à gagner de ces trois prochaines semaines. "On va faire quoi pour nous ? Les employés auront heureusement droit au chômage technique, mais nous, en tant qu’indépendants, qu’est-ce que l’État va faire pour nous ?", s’interroge le patron du Chemin de l’Herbe, qui a décidé de proposer des fondues à emporter à ses clients, histoire de limiter un peu la casse…

Sarkis Geerts