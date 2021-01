Le 30 octobre 2020, Omar, âgé de 24 ans et en séjour irrégulier en Belgique, est monté dans le train qui partait vers Namur, à la gare de Bruxelles-Midi. L’accompagnateur a vu qu’il se dirigeait vers le dernier wagon, et qu’il s’est tout de suite enfermé dans les toilettes pour échapper au contrôle de son titre de transport.

Il ne voulait pas en sortir et il a fallu l’intervention de la police et des agents de Sécurail, à la gare d’Ottignies, pour pouvoir le contrôler. Il a donné une fausse identité et une fois en dehors du train, il a tenté de s’enfuir. Les agents ont dû le mettre au sol et lui passer les menottes pour l’emmener au poste et vérifier qui il était vraiment.

Une fouille a révélé qu’il gardait contre sa cuisse, sous son pantalon, une machette d’une quarantaine de centimètres, dont la lame à elle seule mesurait 30 centimètres. Sur le moment, les policiers ont suspecté la préparation d’un acte terroriste dans le train et l’enquête a d’ailleurs démarré sur cette base.

Il semble qu’on en soit loin. Le jeune homme, qui avait consommé du cannabis, a expliqué qu’il avait été impliqué dans une bagarre à Ciney, la veille des faits. Il a eu peur, est passé chez une de ses connaissances à Namur où il a pris cette machette, avant de passer une nuit dans la rue à Bruxelles parce que son beau-frère l’avait mis hors de chez lui suite à d’autres frasques. C’est par peur d’une autre agression qu’il avait l’arme sur lui pour rentrer à Namur le lendemain.

Il a fallu deux auditions pour qu’il soit un peu clair sur les événements et aujourd’hui, il est détenu préventivement suite à une autre bagarre, survenue à Namur début octobre, et dans laquelle il est également question de machette et de couteau, pour un règlement de compte sur fond de stupéfiants.

Le ministère public a requis une peine de travail pour l’épisode du train, ou dix mois de prison si le statut du prévenu l’empêche d’exécuter cette mesure alternative à l’emprisonnement. Jugement le 20 janvier.