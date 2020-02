Deux des trois malfrats étaient inconnus de la justice.

Ce week-end, trois voleurs ont fait irruption dans le magasin La Lingerie Pierre, situé dans le centre-ville de Wavre. Ils sont entrés par effraction dans la nuit de samedi à dimanche et ont tenté d'emporter plusieurs dizaines de pièce de lingerie, pour une valeur estimée à 15 000 euros, selon la gérante. "Les truands avaient déjà préparé et embarqué beaucoup de marchandise, racontait le gérant Jean-Jacques Pierre. De plus ils on pris le temps de fouiller le magasin à tous les étages, dans toutes les pièces, laissant armoires, tiroirs, penderies, ouverts avec tous les contenus jonchant le sol; un spectacle des plus désolants."

Grâce au signalement d'un maraîcher qui se trouvait non loin de là, les malfrats ont pu être interpellés par les sevices de police. Deux étaient jusqu’alors inconnus de la justice à l’inverse du troisième qui était en congé pénitentiaire, indique le parquet du Brabant wallon. Il a aussitôt été reconduit en cellule.

Pour rappel, un congé pénitentiaire permet au détenu de quitter la prison au cours d'une seule et même journée pour une durée maximale de trois fois 36h par trimestre.