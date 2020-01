Le plan zonal de sécurité 2014-2019 de la police de Wavre étant arrivé à son terme, l’heure est au bilan et à la présentation des objectifs pour les six prochaines années. Lors du conseil communal de mardi, le chef de corps Bernard De Maertelaere a ainsi analysé les résultats des actions menées sur les quatre priorités du plan précédent. Pour rappel, il s’agissait de lutter contre les vols qualifiés dans les habitations et les entreprises/commerces, contre les incivilités, contre le commerce de stupéfiants et enfin de diminuer le nombre de victimes d’accidents de la route.

De 2014 à 2018 (les chiffres de 2019 n’avaient pas encore été compilés au moment de la rédaction de ce bilan), on constate que le nombre de cambriolages dans les habitations est resté stable (222 en 2018) et ne diminue plus depuis 2008. Du côté des incivilités, la police a sanctionné davantage les atteintes à la propreté publique (+ 5 % entre 2016 et 2018) et les infractions liées aux animaux (+ 4 %). Concernant les stupéfiants, difficile de quantifier le phénomène car les chiffres en matière de lutte contre les drogues dépendent surtout de l’intensité des actions. Enfin, en matière de sécurité routière, on déplore une soixantaine de blessés tant en 2017 qu’en 2018 et toujours deux morts depuis 2016.