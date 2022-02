Une fois l’arrêt prononcé, l’avocat général Laurent Gérard s’est levé pour requérir l’arrestation immédiate de l’accusée. Formellement, celle-ci n’est pas libre mais elle est détenue à domicile, sous le régime du bracelet électronique. Ce qui fait que depuis le début du procès la semaine dernière, elle pouvait aller et venir dans et autour du palais de justice, s’entretenir avec ses proches ou ses avocats dans la salle des pas perdus, profiter des pauses à l’extérieur, etc. Le ministère public a dit craindre, vu la hauteur de la peine infligée, une fuite à l’étranger voire une tentative de suicide.