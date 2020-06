Caroline et ses enfants de 7 et 10 ans ont parcouru quotidiennement 6,5 km pendant 77 jours consécutifs.

Le 13 mars, lorsque les écoles ont fermé leurs portes, Caroline Hupet s’est immédiatement dit qu’il faudrait proposer à ses enfants une activité physique extérieure. “L’idée, c’était de faire du sport pour leur vider la tête, explique-t-elle. Si on reste confiné, on va tourner en rond. Je me suis dit que sortir allait nous faire du bien.”