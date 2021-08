Le premier événement musical "grandeur nature" a ouvert ses portes ce week-end.

Samedi, 10 h 30, "Les Démons de minuit" font vibrer tout le plan incliné. Il n’y a pas beaucoup d’occasions pendant lesquelles on peut se permettre de passer ce tube des années 1980 à un horaire aussi matinal. Mais celle-ci vaut le coup : le premier événement musical "grandeur nature" vient tout juste d’ouvrir ses portes. Grâce au "Covid Safe Ticket" mis en place la veille, le Festival de Ronquières a pu se tenir ce week-end à pleine capacité. Après un rapide scan d’un QR Code pour preuve de vaccination ou d’un test PCR négatif et la présentation de la carte d’identité, les 20 000 festivaliers journaliers ont pu accéder au site. Plus besoin alors de masque ni de distanciation sociale.

(...)