Le rassemblement s’est alors dirigé vers le domicile de Cécile Taburiaux, dont l’entourage avait gardé le secret sur l’opération. La surprise a donc été spectaculaire: Bel RTL, dans le cadre de l’émission « Distributeur de bonheur », est venu apporter un pull « Mamy en or » à celle qui est en réalité la mamy de tous les enfants du quartier.

« C’est une personne en or !, confirme Nancy Geva, la voisine qui a eu l’idée de contacter l’émission de radio. Elle rend service en permanence, elle va chercher les enfants à l’école, elle donne un coup de main à tout le monde, elle décore la rue pour Noël, elle apporte des légumes ou de la soupe… Et sans jamais rien attendre en retour. C’est quelqu’un d’extraordinaire ! »Le voisinage rassemblé devant la maison de la vedette du jour confirme et ne tarit pas d’éloge sur Cécile, que tout le monde connait et apprécie.« J’aime rendre service parce que ça me fait plaisir, c’est comme ça », glisse l’intéressée, émue, après avoir été récompensée par le père Noël en personne et être passée au micro de Léon le Bouchon.