Le 15 juillet, la Dyle envahissait le centre-ville de Wavre ainsi que le centre sportif et une partie de Limal. L’eau a pénétré dans les écoles, les commerces, les habitations, mais a également submergé les terrains et les salles du centre sportif. L’eau a atteint un mètre sur tous les terrains et une vingtaine de centimètres dans les bureaux et les salles, provoquant d’importants dégâts. Un deuxième expert doit encore venir évaluer les dégâts mais on peut déjà parler de plusieurs centaines de milliers d’euros.

