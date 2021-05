Au sein de la cité du Maca, les autorités communales ont cherché à venir en aide au secteur en vue de la réouverture des terrasses ce samedi. "Nous avons distribué des plexiglas ainsi que des parois de séparation. Nous avons également autorisé l’extension des terrasses dans le centre-ville et en général, ils peuvent doubler leur capacité", explique Moon Nassiri, l’échevin du Commerce.

D’autres mesures importantes ont également été prises en vue d’installer ces terrasses attendues depuis de nombreuses semaines. "Certaines rues, à l’image de la rue de Flandre, seront, par exemple, fermées de 12 h à 14 h 30 afin de permettre aux restaurateurs d’installer une terrasse. Autre exemple avec un nouvel Horeca qui vient d’ouvrir dans la rue de Bruxelles et à qui nous avons donné l’autorisation de privatiser une place de parking pour installer une petite terrasse."

Enfin, on ajoutera que les marchés du mercredi et du samedi ont été déplacés de quelques mètres sur la place Cardinal Mercier afin de permettre aux restaurateurs et cafetiers de profiter de leur terrasse en ces jours de grosse affluence.