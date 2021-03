Le sport pollue-t-il ? C’est la question que se sont posée Antoine Wouters et Gregory Merguerian à la fin d’une partie de tennis il y a quelques années. L’utilisation d’un nombre important de balles de tennis par joueur était au centre des préoccupations de ces deux ingénieurs commerciaux, habitant respectivement à Mont-Saint-Guibert et à Rixensart. Ils ont ensuite été rejoints par Maxime Sohet, originaire d’Ottignies, pour monter la start-up Bounce en juin 2019.

Son objectif est de tripler la durée de vie des balles de tennis et de padel en commercialisant un repressuriseur pour tripler leur temps d’utilisation. "Notre objectif est de rendre le tennis plus éco-responsable", explique Antoine Wouters. Selon lui, 300 millions de balles sont produites chaque année dont seulement 0,5 % sont recyclées. Pourtant, il faut 2 500 ans pour que les balles de tennis se dégradent naturellement.

Concrètement, le repressuriseur est un tube classique de balle de tennis ou de padel qui possède une pompe intégrée pour pressuriser manuellement les balles après chaque partie. Pour l’instant, les trois co-fondateurs sont les distributeurs d’un produit français mais ils sont sur le point de lancer une levée de fonds pour créer leur propre tube d’ici la fin de l’année.

L’autre cible de la start-up, ce sont les clubs de tennis. " Les écoles de tennis sont les plus gros consommateurs et cela a un impact écologique mais aussi économique car c’est le 3e plus gros investissement pour eux ", explique Antoine Wouters. Bounce a alors décidé de créer un prototype capable de repressuriser 100 balles à la fois avec l’aide de Quimesis, une société de consultance en ingénierie basée à Wavre. "Cette machine électrique est actuellement en test au club de la Raquette à Wavre", ajoute Antoine Wouters. Les fondateurs souhaitent pouvoir la commercialiser dès 2022.

En attendant, les tubes individuels sont déjà disponibles sur leur site www.bouncetennis.co. Bounce souhaite aussi créer un partenariat avec l’AFT, l’Association francophone de tennis, elle aussi impliquée dans le recyclage des balles de tennis.