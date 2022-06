Arrivée à l’été 2020 comme une bouée de sauvetage pour les artistes en détresse suite à la crise du Covid et au premier confinement, l’opération "Place aux artistes" a conquis le cœur du public.

Véritable soutien de la province du Brabant wallon aux acteurs du secteur culturel, cette opération leur permet d’assurer tout l’été une programmation variée. "Cette année, vingt-quatre communes du territoire ont introduit un dossier et participeront à Place aux Artistes", s’est réjoui Tanguy Stuckens, président du collège provincial et en charge de la Culture, lors d’une conférence de presse dans les jardins du château de Rixensart.

Cet été encore, les communes proposeront des programmations diversifiées et destinées à tous les publics. "D’après les premières estimations, plus de 900 artistes seront mobilisés cet été et de très nombreuses disciplines artistiques seront à découvrir au cœur des villes et villages : musique, théâtre, lecture de conte, cinéma, arts plastiques, photographie, danse, cirque, humour, magie… toutes les disciplines auront leur place", poursuit Tangy Stuckens.

(...)