Important changement en vue au collège communal de Chaumont-Gistoux, avec le départ de l’échevine Aurélie Van Eeckhout (Ecolo) qui, pour des raisons de santé, fait le choix de quitter le conseil, au vif regret de la locale Ecolo. Avec ses 230 voix en 2018, Aurélie Van Eeckhout a obtenu le 4e score de la liste Ecolo. "Son travail, son énergie et sa communication souriante sont salués par ses collègues, le personnel communal et les citoyens", indiquent les coprésidents de la locale, Christophe Coq, Christine Dotremont et Françoise-Florence Michel. Partenaire de majorité avec le groupe ARC, Ecolo dispose de cinq sièges au conseil communal.