Les années précédentes, la Ville et le CPAS de Nivelles proposent à deux équipes de jeunes gens de travailler au service de la collectivité, dans le cadre de l’opération Été solidaire. Vu les conditions sanitaires, les responsables ont préféré cette fois ne constituer qu’une seule équipe, de dix jeunes, qui sont passés sur plusieurs sites durant dix jours.

L’opération est financée par la Région wallonne et est manifestement attendue : ce ne sont pas moins de 33 candidatures qui sont parvenues à l’hôtel de ville. Des critères exigeant notamment une mixité à plusieurs niveaux ont été appliqués afin de sélectionner cinq filles et cinq garçons. Ceux-ci, du 9 au 20 août, n’ont pas ménagé leur peine et ont dû braver parfois le soleil qui tapait dur, et plus souvent la pluie.

Le soleil, ils l’ont eu lors des missions d’entretien des cimetières, aux côtés de l’équipe communale chargée de cette tâche au quotidien. Par équipe de deux, ils ont aidé à désherber les allées après ce mois de juillet plus que favorable à la végétation, et certains se sont également attaqués aux arbres qui commençaient à envahir certaines tombes.

Autre site où ces jeunes ont apporté leur énergie et leur envie de bien-faire : celui de la maison de repos, qui ne manque pas de châssis à entretenir. Là, il a fallu composer avec la pluie…

Enfin, l’équipe s’est également attachée à rénover entièrement deux anciens chalets du marché de Noël. Appartenant à la Ville, ils ont été transformés en remises de jardin pour ranger les outils du potager collectif. Ce potager lancé en 2014 à l’arrière du CPAS sert en effet aux habitants, aux résidents de la maison de repos ainsi qu’à l’équipe Insertion du CPAS.

L’idée était de créer un espace de rangement pratique mais aussi de remplacer les toitures en mettant en place une récupération d’eau de pluie pour l’arrosage.

“C’était chouette, on a fait des choses qu’on ne fait pas d’habitude et c’est gratifiant d’aider les autres, explique Anthony, un des participants. On a appris certaines techniques, à utiliser des machines… Et on a fait de belles rencontres aussi, donc c’était agréable.”