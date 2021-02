Le problème n’est pas neuf mais il devient de plus en plus inquiétant. Depuis quatre ans, le bâtiment abandonné dit "Paris XL", situé le long de la rue du Pont du Christ, non seulement défigure le centre-ville de Wavre mais surtout menace les passants de par les éboulements de sa façade. Début février, constatant que des éléments de la façade menaçaient de tomber, la Ville a décidé d’étendre le périmètre de sécurité autour du bâtiment. Si bien qu’il n’est désormais plus possible d’accéder à la rue de la Source et à ses commerces depuis la rue du Pont.

Interpellée sur la situation lors du conseil communal de ce mardi soir, la bourgmestre a levé le voile sur le véritable bras de fer qui dure depuis plus de trois ans entre la Ville et le propriétaire du bâtiment. D’après la bourgmestre, celui-ci refuserait de réaliser les travaux nécessaires pour sécuriser l’immeuble suite à un litige avec les anciens occupants, les gérants de la parfumerie.