Le début du chantier est prévu le 17 février mais la commune hausse le ton.

Longtemps attendue, la reconstruction à l’identique des arcades emblématiques de l’abbaye de Villers est confirmée : la date du début de chantier a été fixée au 17 février, après que l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) a obtenu toutes les autorisations nécessaires. Mais, en réalité, il y a deux chantiers prévus dans le goulot des ruines.

En plus de la reconstruction pilotée par l’AWaP, le Service public de Wallonie (SPW) devait rénover la voirie dans ce tronçon entre le parking des ruines et le chalet de la Forêt. Il faut aussi y rénover l’égouttage et abaisser le niveau de la route. Idéalement, au niveau technique, ce chantier devait être réalisé avant le remplacement des arcades.

8 000 véhicules par jour

La commune de Villers-la-Ville, elle, demande depuis plusieurs années que ces deux volets de travaux soient faits concomitamment pour limiter la période de fermeture de la voirie. Et, dès que la reconstruction a été évoquée, le bourgmestre Emmanuel Burton avait annoncé qu’il exigerait que le goulot des ruines soit fermé un minimum de temps.

" Les arcades, le patrimoine, c’est évidemment très important, confirme-t-il. Mais on parle aussi d’une route qui accueille, si j’ai bonne mémoire, 8 000 véhicules par jour. Ce n’est pas anodin, il faut aussi penser à la mobilité pour les habitants. "

Une réunion a eu lieu en fin de semaine dernière. L’AWaP a confirmé sa volonté d’avancer, mais il est apparu que le volet SPW n’en est pas très loin, et qu’aucun certificat de patrimoine n’a été sollicité à ce stade.

Autant dire que du côté de la commune cette manière de travailler passe très très mal…