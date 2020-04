Plusieurs bretelles d'accès et de sorties seront inaccessibles la semaine prochaine.

La Sofico annonce deux chantiers ces prochains jours, l'un sur l'E42 près de Tournai et l'autre sur l'E411 dans les environs de Wavre.

Sur l'E411, ce sont plusieurs bretelles d'accès et de sorties qui seront inaccessibles la semaine prochaine dans le cadre du chantier de réfection du revêtement entre Wavre et Louvranges, en direction de Namur.

Ainsi, du mardi 21 au vendredi 24 avril, en direction de la capitale wallonne, les usagers ne pourront plus emprunter la sortie 7 "N4/Louvain-la-Neuve" et ne pourront plus gagner directement l'autoroute via l'accès 7 "N4/Louvain-la-Neuve". Des déviations seront mises en place via la sortie et l'accès n°8a "Louvain-la-Neuve".

L'accès à l'autoroute numéro 6 "Wavre" sera également bloqué. Les usagers seront invités à emprunter la N238, puis la N25 pour rejoindre l'autoroute via l'accès 9 "Corroy-le-Grand".