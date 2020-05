La distribution des masques financés - 45.000 euros - par la commune a débuté

Le bourgmestre Emmanuel Burton s’y était engagé et c’est à présent une réalité: les Villersois trouveront des masques réutilisable dans leur boites aux lettres, ce lundi soir ou mardi matin en fonction de l’avancée de la distribution. Celle-ci est assurée par des employés communaux qui se sont proposés pour cette tâche, ainsi que par des mandataires.

« Ce lundi, environ 90% des masques seront sans doute distribués, confirme le maïeur villersois. Nous avons été avertis que les masques, qui ont été commandés à une société villersoise ayant ses locaux de stockage à Bruxelles, seraient prêts vers 13h15. Je suis directement allé les chercher et à 14 h, on débutait la mise sous enveloppe. Et les premiers sont en cours de distribution. »

Il s’agit de masques réutilisables de qualité, avec la particularité qu’il y a des tailles adaptées pour les enfants. Les enveloppes nominatives avaient été préparées à l’avance par le personnel communal, et la composition de ménage a servi de base pour déterminer le nombre et la taille des masques à glisser dans les enveloppes.

Dans celles-ci, les Villersois trouveront aussi plusieurs documents. Un détaille comment utiliser et laver ces masques, un autre précise l’organisation de la commune et du CPAS en ces temps de confinement, et une troisième feuille évoque les masques en tissus que des bénévoles villersois confectionnent depuis plusieurs semaines.

La commune soutient ces initiatives de solidarité. Elle joue d’ailleurs un rôle de coordination pour la distribution de ces protections qui s’ajoutent au masque « communal » dont la commande a couté environ 45.000 euros. Les masques plus artisanaux, dont la confection continue par ailleurs, permettront donc aux habitants d’en avoir plusieurs à disposition en cas de besoin.