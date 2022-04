Chastre: le nouveau refuge de Sans Collier est quasi terminé Brabant wallon Ariane Bilteryst © EDA

Et de deux! Après deux ans et demi de travaux et quelques déboires de chantier, le nouveau refuge de l’ASBL Sans Collier devrait ouvrir ses portes à la fin de l’été. Contrairement au refuge de Perwez qui ouvre au public tous les jours de 13 à 17h, celui de Chastre ne sera ouvert qu’aux candidats à l’adoption un jour par semaine, car il abritera des pensionnaires à quatre pattes plus fragiles… Entretien avec Sébastien De Jonge, le directeur.