L’échevin Stéphane Colin (Chastre 20 + ), visé par les critiques de la conseillère de la majorité Bérengère Lefrancq (Écolo), réagit.

Selon Bérengère Lefrancq, le projet de création d’une “ vraie place ” à Chastre n’est pas la priorité des citoyens, mais celle de l’échevin des Travaux et de l’Urbanisme, Stéphane Colin. Ce dernier, surpris par la réaction de la conseillère qui fait également partie de la majorité (Chastre 20 +/ Écolo), tient à remettre les choses à plat.

“ Ce n’est pas une personne qui décide, mais il y a tout un cheminement dans le cadre du programme communal de développement rural (PCDR), explique Stéphane Colin.Pendant trois ans, 32 actions ont été identifiées par la commission locale de développement rural (CLDR), composée de 45 citoyens et de 15 élus. Ces actions ont été réparties en trois lots, par ordre de priorité : le lot 1 (à réaliser dans les trois ans), le lot 2 (de trois à six ans) et le lot 3 (jusqu’à dix ans). ”