Gros émoi ce mardi soir vers 19 h 30 à Chastre où un important incendie s’est déclaré avenue du Castillon.

Les flammes sortant de la toiture étaient visibles de loin. Les pompiers de Wavre aidés par ceux de Sombreffe ont travaillé avec de gros moyens et de nombreux véhicules pour venir à bout de l’incendie et éviter le pire car le feu se propageait aux maisons voisines. Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer mais les dégâts sont très importants. La solidarité s’est organisée dans le village pour venir en aide aux familles touchées par ce drame. Nombreux sont les habitants à proposer leur service, des vêtements ou des meubles pour permettre aux sinistrés de subvenir à leurs besoins. Selon nos informations, trois familles touchées par l’incendie ont trouvé une solution pour être relogées. Les autorités sont avisées et le CPAS viendra en aide aux victimes.