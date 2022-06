La commune de Chastre ne descendra pas officiellement à Lespignan (NdlR : localité française jumelée avec Chastre), on n’entend rien sur la Fête de la musique qui se tient traditionnellement en juin. Quelles sont les festivités prévues pour les mois à venir ? Dans cette période post-Covid, les gens ont envie de se retrouver, dans un contexte festif", a indiqué Michel Pierre, conseiller ChastreAvenir (opposition), lors de la dernière séance du conseil communal.

Place aux artistes

Réponse de l’échevin des Festivités, Frédéric Cardoen (Chastre 20 +) : "I l y a récemment eu le grand feu et la Fête de la musique sera remplacée par l’événement Place aux artistes, initié par la Province. On passe beaucoup de temps à l’organiser, les agents communaux et moi-même. Les mérites sportifs et culturels seront remis au cours de ce week-end-là". Ce rendez-vous est prévu les 19, 20 et 21 août : "Il y aura du théâtre en plein air, payant, à la maison communale le vendredi", a ajouté Frédéric Cardoen. "Le samedi, les concerts seront gratuits avec une scène ouverte et différents groupes pendant la soirée, jusqu’à minuit. Pour le dimanche, ce sera plus familial, avec une école de cirque qui viendra proposer des initiations, grimage, spectacles pour enfants et un groupe qui déambulera dans la cour de la ferme".

Michel Pierre a aussi reproché à l’échevin de se contenter de soutenir des initiatives, comme les fêtes de village ou de quartier… "Mais c’est le rôle de la commune", a réagi le bourgmestre, Thierry Champagne (Chastre 20 +). "C’est bien qu’il y ait des festivités communales, mais un des postes les plus importants est le soutien. On a reçu une remorque festive qui pourra être louée, on a acheté pour une dizaine de milliers d’euros de matériel à prêter pour les activités. La salle des Golards est à nouveau disponible pour les initiatives privées également. Cela fait partie de la vie d’une commune."

"Relancer l’agenda"

Frédéric Cardoen a rappelé que l’opération Place aux jeunes sera également organisée, en collaboration avec le Carrefour J, et qu’il y aura la Saint-Hubert et la Promenade des artistes. "Nous allons relancer l’agenda", a ajouté le bourgmestre. "Il sera diffusé toutes les semaines sur la page Facebook, sur le site communal et dans le Bien vivre à Chastre. Avec les activités communales, mais aussi celles proposées par des associations."