Nouvel épisode dans le projet de rénovation et de réouverture du Château de Limelette: le 19 avril, les ministres régionaux de l’Aménagement du territoire Willy Borsus (MR) et de l’Environnement Céline Tellier ont délivré un permis unique à la société LimeInvest (groupe Everland) pour qu’elle puisse mener à bien son projet de transformer l’ancien hôtel-spa en un hôtel centré sur la relaxation et le bien-être dans l’objectif de garder les clients sur de plus longues périodes.