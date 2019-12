Le 28 juin 2019, Chipie, ponette de 17 ans, était saisie dans sa prairie située à Ramillies, dans le Brabant wallon. Elle était malade, sans que l’on sache de quoi. On saura plus tard qu’elle souffre d’amyloïdose, une maladie orpheline, incurable. Les protéines ne s’éliminent plus et se fixent sur des organes du corps.

Très vite, la propriétaire, Isabelle Malmendier, a décidé d’attaquer tout ce qui a bougé.

Recours au Conseil d’État pour casser l’ordonnance de saisie du bourgmestre. Plainte pour diffamation contre la responsable du refuge Le Rêve d’Aby qui, pour l’histoire, avait mandaté une vétérinaire pour établir un rapport qui aura motivé la décision du bourgmestre. Plainte à l’Ordre des vétérinaires. Plainte au Comité P contre un policier qui aurait établi un "rapport mensonger".

(...)