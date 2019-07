Vendredi dernier, le Rêve d’Aby et le refuge Sans Collier sont une nouvelle fois intervenus pour venir en aide à une ponette qui était en très mauvaise posture du côté de Ramillies. Malheureusement, ce n’était pas la première fois qu’une intervention était nécessaire à cet endroit ! “Chipie était détenue sur un terrain avec plusieurs autres poneys, expliquent les responsables du Rêve d’Aby sur les réseaux sociaux. Elle ne savait plus respirer et était déshydratée à cause de deux énormes masses présentes dans ses naseaux. Ces deux masses l’empêchaient de respirer, de boire et de manger correctement. Son inconfort était encore augmenté à cause des températures caniculaires.”

Sans l’intervention rapide et efficace des deux refuges vendredi dernier, nul ne sait dans quel état la ponette aurait été retrouvée ni même si elle serait encore en vie à l’heure d’aujourd’hui. “La propriétaire, connue de différentes associations de protection animale, n’estimait, semble-t-il, pas nécessaire de mettre en place un protocole de soins et des conditions de vie spécifiques pour le bien-être de Chipie.”

Saisie grâce à l’accord du bourgmestre de Ramillies, Jean-Jacques Mathy (pour rappel, les bourgmestres peuvent à présent ordonner une saisie sur le champ si la situation de l’animal est trop précaire et demande une intervention rapide d’un refuge ou d’une autre instance qui vient en aide aux animaux), Chipie est à présent en pleine convalescence au sein du refuge à Gembloux. “Arrivée au refuge, Chipie a reçu les premiers soins indispensables. Nous avons relevé les masses pour lui permettre de respirer. Elle a pu grâce à cela boire et manger avec appétit”, ajoute le refuge.