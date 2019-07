Elle circulait à vélo le long de la chaussée de Charleroi.





Elle était jeune, souriante et appréciée de tous ses camarades. Chloé avait 16 ans et la vie devant elle mais le sort en a voulu autrement. Dimanche, à la nuit tombée, elle se déplaçait à vélo vers 22h40 le long de la chaussée de Charleroi (N29) à Thorembais-les-Béguines (Perwez). Au moment de quitter la piste cyclable et de traverser la chaussée, la Jodoignoise a été violemment percutée par une voiture. Le conducteur de celle-ci n’a pu l’éviter. La jeune fille a été tuée sur le coup et l’automobiliste, en état de choc, a dû être hospitalisé, a précisé lundi le procureur du Brabant wallon.

Une mort brutale qui a provoqué un profond émoi chez sa famille, ses amis et son compagnon. Quelques amies ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. “Je tenais à te remercier d’avoir toujours été présente pour moi et d’avoir toujours été si positive malgré les aléas de la vie, confie une proche de la jeune fille. Tu as tellement changé ! La petite Chloé toute timide est devenue une jeune beauté sûre d’elle et fière d’être ce qu’elle est. Malheureusement la vie nous prend toujours ce qu’on a de plus beau… Tu as toujours été une fidèle amie par ton réconfort et ta force.”

“Tu étais une fille de 16 ans remplie de joie de vivre !, témoigne une autre. Tu remettais le sourire à tout le monde quand ça n’allait pas. Le 30 juin 2019, une étoile est apparue dans le ciel rejoindre les autres. Tu es devenu mon petit ange, ma plus belle étoile.”

La rédaction de La Dernière Heure Brabant wallon souhaite se joindre à la douleur de la famille et lui présente ses sincères condoléances.