Le chômage a grimpé de 4 % en 2020 et les offres d’emploi ont chuté d’environ 20 %.

Alors que le nombre de demandeurs d’emploi était en diminution constante depuis six ans dans le Brabant wallon, ce chiffre est parti à la hausse l’an dernier. Les conséquences de la crise sanitaire se sont fait sentir dès le mois de mars, malgré la bonne santé économique de la province.

Le chômage a ainsi grimpé de 4 % entre 2019 et 2020, ce qui représente 674 personnes en plus. Le nombre de demandeurs d’emploi est ainsi passé de 17.038 à 17.712 dans le Brabant wallon entre 2019 et 2020. Les communes où le nombre de demandeurs d’emploi a le plus augmenté l’an dernier sont celles de Grez-Doiceau (+ 13,2 %), Wavre et Incourt (+ 10,1 %). Ces chiffres ne reprennent pas les travailleurs mis au chômage temporaire, car ils dépendent de l’Onem