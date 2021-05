À la mi-décembre 2018, plusieurs personnes se sont introduites dans une propriété de Lasne, pour crever les pneus de la voiture d’une dame, et voler la plaque d’immatriculation gouvernementale. Dans la nuit du 1er au 2 janvier 2019, d’autres individus se sont rendus à la même adresse, pour à nouveau taillader les pneus de plusieurs voitures, et asperger une carrosserie avec de l’acide.

Quelques jours plus tard, la victime a reçu un appel téléphonique d’un homme qui lui a dit qu’il ne plaisantait pas, qu’elle devait payer au plus vite un montant de 380 000 euros à son ex mari et que dans le cas contraire, sa maison brûlerait, comme celle de son fils puisqu’" on" était bien au courant d’où elle habitait.

(...)