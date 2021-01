Un formulaire a été mis en ligne sur le site internet de la commune de Villers-la-Ville, afin d’aider les indépendants, les commerçants, les restaurateurs et les professions libérales dans le cadre de la relance après la crise sanitaire. Plusieurs axes de travail ont été définis et ils concernent tous ces professionnels.

"Pour une commune comme Villers-la-Ville, nous n’étions pas vraiment convaincus de l’efficacité de chèques à délivrer à la population, comme cela s’est fait ailleurs, explique l’échevine Julie Charles, chargée du commerce et des PME. Si on donnait 10 euros à chaque Villersois, on arrive à plus de 40 000 euros, ce qui est une belle somme, pour un résultat qui ne changera sans doute pas grand-chose pour les commerces locaux."

L’option retenue est d’utiliser le financement de 25 000 euros octroyé par la Province pour travailler sur cinq axes. Le premier est de proposer un audit aux indépendants qui le désirent, pour les aider à améliorer leur communication vers les clients potentiels.

Deuxième axe, trois grands écrans qui seront placés à la maison communale, au CPAS et au complexe sportif pour relayer gratuitement les annonces des indépendants locaux. Par ailleurs, dans les villages, une dizaine de panneaux seront placés pour faire la promotion de l’économie locale, rappelant notamment que Villers compte près de 200 entreprises, plus encore d’indépendant et plus de dix restaurants.

La commune fournira aussi des masques et du gel sur simple demande aux commerçants, restaurateurs, kinés, esthéticiennes et autres avocats qui continuent de recevoir les clients durant la crise.