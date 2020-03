Les refuges Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby et Help Animals sont intervenus ce jeudi dans une habitation de la banlieue de Jodoigne afin de prendre en charge cinq chevaux et deux vaches suite à un procès-verbal de maltraitance dressé par la police.



© DR

Nouvelle importante saisie d'animaux en Brabant wallon. Cette fois-ci, les faits se sont produits du côté de Jodoigne jeudi dernier. Pourtant, en apparence, du moins de l'extérieur, rien ne laissait présager cela., expliquent les refuges dans un communiqué.