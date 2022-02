La cour d'assises du Brabant wallon a tiré au sort lundi après-midi les jurés qui, à partir du jeudi 17 février, plancheront sur le sort de Caroline Boreux. Cinq femmes et sept hommes composeront ce jury et vu le contexte sanitaire, la cour a décidé de désigner quatre jurés suppléants susceptibles de remplacer d'éventuels jurés effectifs défaillants au cours du procès qui devrait durer jusqu'au vendredi 25 février. L'accusée est poursuivie pour avoir assassiné sa fille, le 1er mars 2019 à Mont-Saint-Guibert. La fillette a été étranglée. Durant l'enquête, l'accusée a nié toute responsabilité, affirmant sans convaincre les enquêteurs qu'elle avait subi une agression commise par trois hommes armés, encagoulés et gantés qui l'auraient droguée et auraient quitté les lieux après avoir étranglé la petite victime. Alors qu'habituellement, 100 citoyens du Brabantwallon sont désignés pour participer au tirage au sort destiné à composer le jury d'assises, la justice en avait cette fois convoqué 120 à Nivelles, situation sanitaire oblige. Un contexte qui a également influencé certaines demandes de dispenses. Le président Thierry Werts a ainsi accepté lundi après-midi de décharger des indépendants qui ont expliqué que leur activité fragilisée nécessitait leur présence sur le terrain pour ne pas être mise en péril, une dentiste qui a indiqué que gérer ses rendez-vous était très difficile avec l'influence d'omicron, un homme qui devait subir une opération lundi après un premier report à la suite du Covid, ou encore une maman qui a expliqué avoir appris ce lundi que sa fille scolarisée venait d'être testée positive au coronavirus.

Dans ce contexte, lorsque le ministère public a suggéré que quatre jurés suppléants soient désignés - en plus des douze effectifs - pour ce procès qui doit durer sept jours, le président a suivi la suggestion en la qualifiant de "sage". La disposition des jurés et des avocats dans la salle de la cour d'assises a également été modifiée pour respecter les distances et une fois installés, les jurés ont trouvé sur leur banc un kit sanitaire comprenant plusieurs masques et du gel hydroalcoolique.

Le procès proprement dit débutera le jeudi 17 février, et est prévu jusqu'au vendredi 25 février. L'accusée est défendue par Mes Carine Liekendael, Abdelhadi Amrani et Didier Quévy. L'accusation sera soutenue par le premier substitut Laurent Gérard, délégué au parquet général.