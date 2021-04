Plus de 2.000 rendez-vous ont été pris via la plateforme Troov proposé par Wereldhave

L’allée centrale du Shopping Center est moins fréquentée ces derniers jours et c’est inévitable : les règles actuelles bannissent le "shopping plaisir" et obligent les clients à prendre des rendez-vous dans les commerces dits "non essentiels".

Une contrainte qui a conduit certaines boutiques à baisser leur volet, mais une bonne partie d’entre elles bénéficient du système "Troov", une plateforme proposée par le groupe Wereldhave qui gère le Shopping mais aussi d’autres centres commerciaux en Belgique ainsi qu’aux Pays-Bas, où le système a été mis au point.

" Nous avons à ce jour plus de 2 000 rendez-vous qui ont été pris via la plateforme Troov, expliquait à la fin de la semaine dernière Victoria Economou, marketing coordinator au Shopping de Nivelles. Entre la première semaine de réservation et la deuxième, il y a eu une évolution de plus de 50 %. "

En dépit de cette période contrariée, la galerie commerciale aclote s’apprête aussi à accueillir cinq nouvelles enseignes : Cantata, spécialiste des thés et cafés, ouvrira le 28 avril sa cinquième boutique en Belgique et celle de Nivelles sera la première en Wallonie. Le Shopping accueillera également Courir, Jack & Jones, l’agence immobilière Century 21 Maison Blanche - la venue d’une agence immobilière dans un Shopping est semble-t-il une première en Belgique - et DampShop, spécialisée dans les cigarettes électroniques.

Deux enseignes déménagent aussi tout en restant dans la galerie : IKKS qui fusionne ses boutiques Kids et Women, et le Zèbre à Pois qui passe de 75 à 400 mètres carrés.