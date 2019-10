Au vu de la scène, on aurait pu croire au pire. La Toyota impliquée dans cet accident survenu vendredi vers 8h30 à Tangissart (Court-Saint-Étienne) est totalement sinistrée tandis que la Range Rover est bien endommagée sur son flanc gauche. Le/la propriétaire de la Toyota a été légèrement blessé(e) et emmené(e) à l'hôpital. Le conducteur du SUV, qui n'est aute que Claude Barzotti, n'a quant à lui pas eu une égratinure. C'est à peine s'il a été secoué : " Je n'ai rien heureusement ! Pour une fois que je prends la voiture, il faut que ça m'arrive, nous confiait-il sur place. Je rentrais chez chez moi et l'autre voiture m'a percuté sur la gauche lorsque j'ai voulu m'engager sur la chaussée. Elle ne roulait pourtant pas vite."

Et au chanteur belgo-italien, qui connaît des problèmes d'assuétude depuis quelque temps, d'assurer que l'alcool n'est pas en cause : "Je ne bois plus q'un verre par jour".