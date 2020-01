Pour pousser les clients à la consommation, c’était quatre pacsons plus un gratuit.

En décembre 2017, la police a appris que Paul, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, avait repris du service dans un kot de Louvain-la-Neuve, qu’il partageait avec Daniel S. Ce dernier louait le kot et les policiers y ont observé des allées et venues.

Une étude de téléphonie a permis d’identifier des consommateurs et des perquisitions ont confirmé que le duo vendait à la fois du cannabis et de la cocaïne. Les commandes étaient prises sur un numéro unique, avant que l’un ou l’autre se charge des livraisons.

Le jugement rendu hier confirme l’existence d’une association. Paul, non consommateur, agissait par but de lucre et la manière des deux prévenus de pousser les toxicomanes à la consommation en proposant quatre pacsons plus un gratuit fait dire au tribunal qu’ils agissaient sans scrupule.

Paul écope de quatre ans de prison dont 15 mois de prison ferme. Sa voiture est confisquée, tout comme un montant de 30 000 euros. Daniel, lui, prend 30 mois d’emprisonnement avec un sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. On lui confisque 30 000 euros également.

Les consommateurs de drogue dure identifiés par les enquêteurs, eux, s’en tirent avec des peines de travail ou des suspensions probatoires du prononcé. Sauf Nancy, une habitante de Court-Saint-Étienne, qui consommait en 2017 pour environ 2 000 euros par mois de cocaïne et de speed, et ne veillait guère à préserver ses enfants lorsqu’elle en avait la garde. Par défaut, elle écope d’un an, dont six mois de prison ferme.