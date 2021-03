Ils l’avaient demandé y compris en manifestant dans les rues et ont été entendus, même si ce n’est que partiellement: lundi matin, les étudiants du supérieur ont pu revenir dans les auditoires en « code orange ». A ce stade, les auditoires ne peuvent accueillir que maximum 20% des étudiants en présentiel. Les autres suivent encore les cours depuis leur kot ou chez eux.

Pour ceux qui doivent alterner présentiel et distanciel et n’ont pas le temps de rentrer, l’UCLouvain a aussi prévu des locaux spécifiques, dans de petits auditoires ou en bibliothèque.

Lundi, la ministre de l’enseignement supérieur Valérie Glatigny et le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, se sont rendus à Louvain-la-Neuve pour cette reprise un peu particulière. Ils ont notamment pu suivre le début d’un cours destinés aux élèves de Bac 1 en psycho.

Gel, masques, distances à respecter dans les rangées, tout est en place pour que les gestes barrières soient respectés. Et dans l’auditoire, une caméra intelligente suivait le professeur Vassilis Saroglou durant le cours de psychologie de la personnalité, pour transmettre ses explications à ceux qui suivaient en distanciel.

C’est opérationnel du côté de l’Université, on espère le retour d’au moins 50% des étudiants dans les auditoires au plus vite. Les trois semaines qui viennent serviront de test, et on verra après les vacances de Pâques si la proposition d’étudiants en présentiel peut évoluer.

« C’est déjà une grande joie de revoir les étudiants dans les auditoires, confiait sur place la ministre Glatigny. Si on avait pris en compte uniquement les chiffres de l’épidémie, on n’aurait pas repris. Mais il y a une urgence psychologique et pédagogique. »

L’UCLouvain a laissé le soin à chaque faculté de décider qui sont les étudiants qui doivent revenir dans les auditoires. En droit par exemple, c’est sur base volontaire. En parallèle, l’Université maintient son centre de testing à l’Hocaille - une trentaine d’étudiants y sont passé lundi matin -, sans rendez-vous ni prescription nécessaire. Et elle a développé son propre système de tracing, où des étudiants jobistes prennent contact avec leurs pairs contrôlés positifs pour les rassurer et retracer leurs contacts.