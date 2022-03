L’Ukraine tout entière, on le sait, vit le drame d’un peuple contraint à la guerre. C’est la raison pour laquelle la Ville de Jodoigne et son CPAS ont souhaité collaborer avec l’Union des familles ukrainiennes. Cette association se charge, via la Pologne, d’acheminer des biens de première nécessité jusqu’à la frontière ukrainienne. Là-bas, les biens vont à ceux qui en ont le plus besoin via une association locale.