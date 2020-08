En 2012, la Ville de Nivelles avait bouclé le dossier de rénovation intérieure de la collégiale Sainte-Gertrude. De gros travaux de remplacement du système de chauffage et de l’éclairage de l’édifice avaient été menés à bien, pour un montant total d’1,69 million d’euros.

Dès ce chantier achevé, les responsables avaient mis sur les rails un autre dossier : celui de la rénovation extérieure, avec notamment le nettoyage de la façade. On sait que la procédure est longue pour ce type de dossier et entre-temps, il est apparu que l’éclairage de cette façade et des tours montrait de sérieux signes de faiblesse. Certaines lampes se sont définitivement éteintes, et il n’est plus possible de retrouver les ampoules correspondantes.