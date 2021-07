Relancer le commerce et attirer à nouveau les clients en centre-ville, c’est le rêve de tous les collèges communaux confrontés à l’augmentation des cellules vides. À Nivelles, la majorité a fait appel, il y a plusieurs mois, à l’Association de management de centre-ville (AMCV) pour non seulement actualiser les données disponibles, mais surtout obtenir un plan opérationnel détaillant des actions bien concrètes à mener à court, moyen et long terme.

La première phase de ce travail a déjà pas mal fait parler d’elle : en plus de relevés de terrain, l’AMCV a mené une grande enquête auprès des consommateurs pour déterminer la manière dont ils “utilisent” le centre de Nivelles, les commerces qu’ils fréquentent ou encore ce qu’ils identifient comme des atouts ou des faiblesses de la cité des Aclots.

