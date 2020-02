La grande majorité des commerces des centres-villes de Wallonie souffre. Et les tendances dévoilées dans le rapport de l’association des managers de centre-ville (AMCV) concernant la dynamique commerciale des centres-villes wallons en 2019 ne sont guère enthousiasmantes. L’an dernier, près d’un commerce sur cinq (19,2 %) était vide en Wallonie. Et ce taux de cellules vides ne cesse d’augmenter d’année en année. De 17,1 % en 2015, il est passé à 18,2 % en 2018.

Le Brabant wallon ne fait pas exception. Nivelles reste dans la moyenne wallonne et compte 19,1 % de surfaces commerciales inoccupées. Wavre fait un peu mieux avec 17 %. Waterloo est sans conteste parmi les bons élèves avec 9,1 %, ce qui place la cité du Lion en quatrième position des communes wallonnes qui possèdent le moins de cellules vides. Elle est par ailleurs la commune wallonne qui compte le plus de commerces dédiés à l’équipement de la personne et de la maison. Louvain-la-Neuve est la championne avec seulement 2,2 %.