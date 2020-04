Les zones de police annoncent qu’elles seront très attentives ce week-end pour faire respecter les règles de confinement.

Les policiers le savent : un week-end chaud et ensoleillé, comme celui qu’on nous annonce, rime avec balades, verres entre amis et barbecue. Or les directives du Conseil national de sécurité sont très claires : jusqu’à la fin du confinement, prévue le 19 avril, on reste chez soi. Pas de rassemblements, donc, et seules les balades avec la famille ou un ami sont autorisées, mais dans les environs immédiats du domicile.

Pour veiller au bon respect des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, les zones de police du Brabant wallon ne vont pas lésiner sur les moyens. Ce vendredi déjà, sur base de l’arrêté de police pris jeudi par la bourgmestre, les policiers de Waterloo ont fait placer une bonne vingtaine de barrières Nadar aux différents accès du site du memorial 1815, notamment à l’entrée des deux parkings à la sortie du ring.

