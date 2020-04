Il s’agissait, à l’aube d’un week-end qu’on annonce estival, de prévenir les comportements dangereux.

Exercice inédit, vendredi, pour le chef de corps de la zone de police Nivelles-Genappe: le commissaire divisionnaire Pascal Neyman a répondu aux questions des habitants des deux communes, durant une demi-heure, en live sur Facebook. Il s’agissait, à l’aube d’un week-end qu’on annonce estival, de prévenir les comportements dangereux et réexpliquer les règles pour éviter de propager le coronavirus.

Le chef de la police en a aussi profité pour remercier aussi la population des marques de soutien reçues par les policiers, glissant que la situation n’est pas toujours facile mais qu’il est fier de ses troupes.

Le commissaire divisionnaire a rappelé le principe de base: toute présence sur la voie publique est interdite, sauf pour les déplacements essentiels. En précisant par exemple qu’apporter des courses à des parents habitant à Bruxelles peut se faire, si ces derniers ont besoin de cette aide.

Par contre, se rendre en voiture dans un bois ou près du Ravel n’est pas autorisé. On ne peut se promener qu’en partant à pied ou à vélo de chez soi. « Explorez des routes que vous ne connaissez pas, comme ça vous resterez dispersés », a conseillé le policier.

Et pour les courses, c’est au magasin le plus proche. Quand on habite à Genappe, faire ses emplettes à Nivelles n’est pas autorisé.

Laver sa voiture ? Chez soi oui, mais pas sur la voie publique. Jouer à la pétanque ? Même principe, en sachant aussi que les rassemblements (en dehors de ceux qui vivent sous le même toit) sont interdits même dans les propriétés privées…